  • 20°C
香港時間 : 2021321日 (日) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資訊安全】假冒Android版Clubhouse App出現　內藏木馬

科技 16:49 2021/03/21

分享：

黑客推Android版Clubhouse？　小心勿下載木馬軟件

語音社群網站Clubhouse現時只提供iOS版本，開發團隊在本月初表示，已加緊開發Android版本應用，但有資訊安全研究團隊發現，網絡上有犯罪份子開發了偽冒Android版本的Clubhouse應用，實質上是木馬軟件，如果有用戶不慎下載，它會試圖盜取用戶手機上的金融、社交平台應用的登入資訊。

【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕

【網絡安全隱患】Android App被入侵　專家：預防勝於補救

ESET的研究團隊發現，有網絡犯罪份子架設幾可亂真的偽冒Clubhouse官網，聲稱提供Android版本的Clubhouse應用，但用戶點擊便會直接下載一個安裝檔案，與正常的應用下載程序，會轉連至應用市場網站不同。用戶下載的實質上是一個名為BlackRock的木馬程式，安裝後會意圖盜取用戶其他手機程式的登入資訊，受影響的Apps多達458個。

研究團隊指出，暫時未清楚虛假網站的傳播途徑，預料是透過第三方的網絡論壇或社交媒體散佈連結。而據報道，該偽冒Clubhouse主頁時，都會跳出安全警告，因此用戶如沒有忽視警告訊息，中招的風險仍相對低。另外，Android用戶亦不宜從第三方來源下載Apps，以減少受惡意軟件入侵的風險。

Clubhouse官方在3月初表示，現在已加緊開發Android版應用。據App Annie日前公布的數據，Clubhouse下載數已將近1300萬次，其中三分之一為美國用戶，另外日本用戶下載數亦錄得180萬次。多個主流社交平台近日已研發具類似的聲音交流功能，應對新興挑戰者。

責任編輯：周俊霖

相關文章

【Clubhouse熱潮】平台內容彈性大　初創老闆談生意經　遊戲房晚晚猜謎狼人殺
2021/02/22
【Clubhouse熱潮】平台內容彈性大　初創老闆談生意經　遊戲房晚晚猜謎狼人殺
【Clubhouse熱潮】對撼新興Clubhouse！Twitter擬下月推出Spaces語音平台
2021/03/11
【Clubhouse熱潮】對撼新興Clubhouse！Twitter擬下月推出Spaces語音平台
【每日焦點】Clubhouse正開發Android版本程式　Instagram開放「Live Room」4人直播功能
2021/03/02
【每日焦點】Clubhouse正開發Android版本程式　Instagram開放「Live Room」4人直播功能
社交平台 Android iOS

下一篇文章

【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
Google Chrome新增即時字幕功能　支援任何影片和音樂（附啟用方法）
Google Chrome新增即時字幕功能　支援任何影片和音樂（附啟用方法）
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【機迷熱話】主線劇情玩晒未？調查：最高僅一半遊戲玩家過關
【機迷熱話】主線劇情玩晒未？調查：最高僅一半遊戲玩家過關
【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力
【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力
【手機大戰】手機用戶忠誠度調查　揭用戶想跳槽3大原因
【手機大戰】手機用戶忠誠度調查　揭用戶想跳槽3大原因