【資訊安全】假冒Android版Clubhouse App出現　內藏木馬

▲ 黑客推Android版Clubhouse？ 小心勿下載木馬軟件

語音社群網站Clubhouse現時只提供iOS版本，開發團隊在本月初表示，已加緊開發Android版本應用，但有資訊安全研究團隊發現，網絡上有犯罪份子開發了偽冒Android版本的Clubhouse應用，實質上是木馬軟件，如果有用戶不慎下載，它會試圖盜取用戶手機上的金融、社交平台應用的登入資訊。

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ESET的研究團隊發現，有網絡犯罪份子架設幾可亂真的偽冒Clubhouse官網，聲稱提供Android版本的Clubhouse應用，但用戶點擊便會直接下載一個安裝檔案，與正常的應用下載程序，會轉連至應用市場網站不同。用戶下載的實質上是一個名為BlackRock的木馬程式，安裝後會意圖盜取用戶其他手機程式的登入資訊，受影響的Apps多達458個。

研究團隊指出，暫時未清楚虛假網站的傳播途徑，預料是透過第三方的網絡論壇或社交媒體散佈連結。而據報道，該偽冒Clubhouse主頁時，都會跳出安全警告，因此用戶如沒有忽視警告訊息，中招的風險仍相對低。另外，Android用戶亦不宜從第三方來源下載Apps，以減少受惡意軟件入侵的風險。

Clubhouse官方在3月初表示，現在已加緊開發Android版應用。據App Annie日前公布的數據，Clubhouse下載數已將近1300萬次，其中三分之一為美國用戶，另外日本用戶下載數亦錄得180萬次。多個主流社交平台近日已研發具類似的聲音交流功能，應對新興挑戰者。

責任編輯：周俊霖