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【美股焦點】美銀上調貝殼評級至「買入」　高盛早前亦指股價已跌至極佳買入點

股樓投資 17:36 2021/03/21

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美銀證券分析師Miranda Zhuang指，將其評級從「中性」上調至「買入」，貝殼(美：BEKE)公布了積極的2020年第四季度業績及2021年業績指引，故將目標價從65美元上調至76美元。

Zhuang指出，儘管公司面臨競爭壓力，但該公司的競爭優勢支撐其擴大市場份額和享有定價權。她認為，全國市場需求依然強勁，且公司在地理上多元化的佈局及其有潛力提高市佔率等因素也有助於降低公司風險。

Zhuang將對貝殼2021及2022財年營收的預期上調了6%，將2021財年和2022財年非通用會計準則利潤預期分別上調9%和4%。

高盛分析師Elsie Cheng認為，預計貝殼在2021年的總交易額為4.3萬億元，為僅次於阿里巴巴(09988)和亞馬遜(美：AMZN)的第三大消費平臺。他仍然看好貝殼在二手房交易方面技術驅動的運營能力，這會推動其網絡門店的效率持續提高。在房地產融資監管環境收緊之際，貝殼有能力為開發商提供更高的附加值。

該分析師還表示，貝殼不僅處於市場領導地位，還在行業標準化方面處於領先地位，更擁有廣泛的代理商和門店網絡，及雄厚的科技基礎設施。將貝殼評級從「中性」上調至「買入」，認為該公司近期的股價調整為「買入優質主導性平臺」的好機會。

大行對貝殼評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

美股 貝殼找房（美：Beke）

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