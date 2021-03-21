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羅致光網誌：爭取2050年前實現碳中和 鼓勵社福界減碳節能

環球政經 18:20 2021/03/21

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勞工及福利局局長羅致光周日（21日）發表名為《氣候變化與社會福利》的網誌，表示必須各界同心協力，爭取2050年前實現碳中和，社會福利界亦應盡一分力。

他在文中提及，在2021至22財政年度《政府財政預算案》中，財政司司長預留了一億五千萬元，推行名為「綠色社福機構」的新措施，為合資格社福機構進行能源審核和安裝節能裝置，包括變頻式(inverter)冷氣機和發光二極管(LED)燈，以提升這些處所的節能表現，並積極推廣節能減碳。社署負責的大型社會福利處所重建項目都有採用節能裝置，及可再生能源發電如安裝太陽能光伏板。

全文如下：

氣候變化與社會福利

從花開看氣候變化

記得是1991年11月的某一天早上，步行回大學，忽然聞到一陣雞蛋花香，有點錯愕，抬頭一看，真是見到雞蛋花開花，停下腳步再看清楚，知道不是錯覺。我自中學至大學期間，每天早上都是步行回校，途經一段薄扶林道，每年的五月，都會聞到雞蛋花香，歷年不變。在1991年，第一次在晚秋時，見到雞蛋花再開花一次，是有些錯愕。翌年的晚秋，亦見到杜鵑花開花，便更體會到氣候變化對自然生態的影響；不過，我與大學的同事們說笑，這或許是香港大學改制的「威力」，由一年考一次試改為考兩次，又名「騰雞花」的杜鵑花，便由每年三月中開花，提醒我們考試將近，改為一年兩次開花，以保持其提醒學生要「騰雞」的「使命」。

另一樣令人感嘆氣候變化的便是木棉樹也提早開花。在今年二月底，我們已見到山頭上的不少木棉樹的紅花落滿地。回想在上大學的年代，總是在五月考試期間，抬頭看見窗外紅綿盛放。還記得1974年考試過後，到淺水灣沙灘游水，水上飄浮著大量木棉絮的景象。

減碳與社會福利設施

在2020施政報告中，行政長官宣布香港特別行政區將致力爭取於2050年前實現碳中和。為達此目標，必須各界同心協力，社會福利界亦應盡一分力。在2021至22財政年度《政府財政預算案》中，財政司司長預留了一億五千萬元，推行名為「綠色社福機構」的新措施，為合資格社福機構進行能源審核和安裝節能裝置，包括變頻式(inverter)冷氣機和發光二極管(LED)燈，以提升這些處所的節能表現，並積極推廣節能減碳。社會福利署(「社署」)將會協助機電工程署及環境局推行這個項目。

配合行政長官於《2018年施政報告》宣布協助學校和非政府機構安裝小型可再生能源系統，機電工程署自2019年3月起亦已推行「採電學社Solar Harvest」計劃，獲社署津助的非政府福利機構皆可申請，免費在其處所安裝太陽能發電系統。在首批參與計劃機構包括香港紅十字會，其總部大樓天台已安裝了太陽能板發電系統，接駁至大樓供電系統。我鼓勵更多獲社署津助的社福機構，善用「綠色社福機構」和「採電學社」這兩個計劃，不但可以為減碳出一分力，更可以向有關電力公司根據特定的價格，收取上網電價。

新興建社會福利處所的環保要求

社署負責的大型社會福利處所重建項目，包括2019年落成的觀塘啟能綜合康復服務大樓，與快落成的前屯門小欖醫院舊址，重建的綜合康復服務大樓，都有採用節能裝置，及可再生能源發電如安裝太陽能光伏板。

在非政府機構的重建項目(即「私人土地作福利用途特別計劃」, 英文簡稱Special Site Scheme)，社署亦會要求非政府機構盡量採用依據綠色建築的設計，及採用再生能源。社署更會鼓勵非政府機構參與香港綠色建築議會的綠建環評，以金級水平為目標，當中包括採用節能設備及可再生能源發電。

減碳節能，人人有責。

 

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編輯：黃銳
社會福利署 財政預算案 大學 羅致光 CIA 紅十字會 AR 太陽能 電力 太陽

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