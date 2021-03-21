  • 19°C
香港時間 : 2021321日 (日) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元

股樓投資 17:34 2021/03/21

分享：

由女股神Cathie Wood管理的Ark Invest Management，最新預計Tesla股價到2025年前將創下3000美元的歷史新高。

ARK官網顯示，Tesla最新目標價及分析主要由分析師Tasha Keeney給出。在最佳情況下，Tesla在2025年可能達到每股4000美元，悲觀情況是1500美元。該公司預測，假設資本效率提高，Tesla到2025年的銷量將在500萬至1000萬輛之間。

ARK預計Tesla有50%的可能性在5年內實現完全自動駕駛，從而得以迅速擴大公司計劃中的機器人出租車（robotaxi）服務。

Ark還將Tesla的保險業務添加到模型中，相信該產品可以在未來幾年內推廣到更多州份，利潤率預料將超過平均水平。

3000美元的目標價遠遠超過所有分析師的預測，彭博收集到的分析師最高目標價為1200美元。以這個3000美元價格計算，根據特斯拉發行在外的股票數量，該公司的市值將接近3萬億美元。

另外值得留意，該模型並沒有計入特斯拉的公用事業儲能或太陽能業務，也沒有考慮特斯拉所持比特幣未來的波動。

ARK對Tesla目標價及發生機率預測：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
國際視野精明理財盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

上一篇文章

【美股焦點】美銀上調貝殼評級至「買入」　高盛早前亦指股價已跌至極佳買入點

下一篇文章

【美股焦點】黃崢退任拼多多董事長　摩通下調目標價　中金續予「跑贏行業」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職