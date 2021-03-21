【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元

由女股神Cathie Wood管理的Ark Invest Management，最新預計Tesla股價到2025年前將創下3000美元的歷史新高。

ARK官網顯示，Tesla最新目標價及分析主要由分析師Tasha Keeney給出。在最佳情況下，Tesla在2025年可能達到每股4000美元，悲觀情況是1500美元。該公司預測，假設資本效率提高，Tesla到2025年的銷量將在500萬至1000萬輛之間。

ARK預計Tesla有50%的可能性在5年內實現完全自動駕駛，從而得以迅速擴大公司計劃中的機器人出租車（robotaxi）服務。

Ark還將Tesla的保險業務添加到模型中，相信該產品可以在未來幾年內推廣到更多州份，利潤率預料將超過平均水平。

3000美元的目標價遠遠超過所有分析師的預測，彭博收集到的分析師最高目標價為1200美元。以這個3000美元價格計算，根據特斯拉發行在外的股票數量，該公司的市值將接近3萬億美元。

另外值得留意，該模型並沒有計入特斯拉的公用事業儲能或太陽能業務，也沒有考慮特斯拉所持比特幣未來的波動。

ARK對Tesla目標價及發生機率預測：