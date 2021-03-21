【美股焦點】黃崢退任拼多多董事長　摩通下調目標價　中金續予「跑贏行業」評級

本周拼多多公布去年四季度業績，同時宣布創辦人黃崢辭去董事長職務。摩通發表報告指，黃崢辭去董事長一職或帶來兩方面風險。第一是黃崢離開後的管理層，能否繼續執行拼多多新的策略；第二個風險是，當下的拼多多，面臨更為嚴峻的外部競爭和監管環境，新的管理團隊能否適應並且對不可預測的風險做出及時回應。

考慮到這兩個風險點，摩根大通認為，由於黃崢的離任，投資者可能會對拼多多股價的長遠前景有所擔憂，從而給股價帶來折讓。基於上述原因，摩根大通將拼多多12個月目標價從200美元下調至190美元。

摩根大通稱，未來幾個季度拼多多的業績將至關重要。該行指，拼多多的年活躍用户數已經超過阿里，用户數的增長對投資者來説已經不再是一個重要的指標。摩根大通建議投資者需要關注拼多多的ARPU，以及拼多多為佔據更大市場份額而採取的策略所取得的成效。

在財務指標上，摩根大通認為，未來拼多多1P電商業務和多多買菜業務可能會令公司的營收扭曲，因此，更重要的指標應該是單季度的淨利潤或淨虧損，以此來作為考察拼多多投資回報率的更重要指標。

另一間大行中金就發表較正面看法。中金認為，黃崢辭任拼多多董事長一事對公司現有業務及其成長空間影響都較為有限，相信公司仍在健康的發展軌道上。該行維持拼多多「跑贏行業」評級，將目標價由170美元上調5%至178美元。

大行對拼多多評級及目標價：