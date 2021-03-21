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【新股焦點】百度準備在港第二上市 天風證券予其估值近萬億港元

股樓投資 15:07 2021/03/21

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天風證券發表研報指，預期百度(09888)2021至2023年收入分別達到1208、1352、1511億元，考慮公司業務形態及持股公司，該行採取SOTP估值方法對百度進行估值，結合2021年盈利預測，給予百度公司1275億美元市值空間，對應港幣市值9901億港元。

該行認為：

1）百度為中國最大搜索引擎平臺，積極佈局AI擴展業務邊界；

2）公司在綫營銷業務：搜索+信息流雙引擎驅動，百家號、智能小程序、託管頁三支柱助力，視頻差異化競爭存機遇；

3）十餘年研發持續投入，研發費用率居行業前列，智能雲市佔率居首；

4）智能駕駛市場廣闊，百度數年深耕基礎雄厚全國領先，車企合作商業化進程提速；

受益於宏觀經濟復甦，以及百家號、小程序、託管頁等持續運營強化主業競爭力，公司在線營銷業務恢復正增長；公司AI新業務積累深厚，技術優勢顯著，利於進一步搶佔市場份額；智能駕駛業務空間廣闊，帶來較大彈性空間。考慮公司業務形態及持股公司，該行採取SOTP估值方法對百度進行估值，結合2021年盈利預測，給予百度公司1275億美元市值空間，對應港幣市值9901億港幣。

大行對百度評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 美股 港股

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