【債息走勢】中信証券預期美10年債息續向上 美銀上調年底目標至2.15%

美國聯儲局上周公布議息結果，維持去年年9月份的判斷，重申到2023年底前不加息，並重申資產收購力度不變。美國聯儲局亦大幅提高今年經濟的預測，GDP增速從4.2％上調至6.5％，失業率從5％降至4.5％。對經濟的措辭也更加積極，強調相關指標逐漸向上； 1月時提到的弱勢需求和油價下降抑制關鍵詞亦刪除。聯儲局亦同時宣布補充槓桿率（SLR）的減免措施在3月31日到期。

中信證券發表報告，聯儲局3月會議維持基準利率和QE購買量不變，符合預期；鮑威爾表態偏鴿，但美聯儲大幅上調2021年經濟預期，點陣圖顯示明後兩年加息預期提升。預計10年期美債利率全年仍會維持上行趨勢，短期上行斜率會趨緩。全球經濟復甦有望推動美元指數在第二及第三季轉弱至88左右。

美銀亦將年底10年期美國國債收益率目標從1.75%上調至2.15%。該行指如果美國10年期國債收益率升至2%，可能引發股市出現超過10%的調整。新冠疫情自2020年2月份以來首次不再是最大的尾部風險（tail risk），而通脹構成的風險逐漸加大。該行亦預計美聯儲將於2023年2月開始加息。

大行對債息走勢及對市場影響預測：