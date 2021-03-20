【低水屋苑】買家轉投二三線屋苑尋盤 呢個新地盤樓齡新呎價又低水 上車客速拍板700萬購兩房

過去兩個月樓市交投暢旺，日前美國聯儲局在議息後維持現有息率，意味低息環境持續長時間，最近樓市開始出現高價或追價成交。也有買家轉投樓價較為低水的二、三線屋苑，共中位於元朗、由新地（00016）發展的Park YOHO交投量亦急增。

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中原地產副區域營業經理王勤學表示，樓市持續升溫，買家加緊追落後，二三線屋苑交投量亦急增。元朗Park YOHO本月交投十分暢旺，至今已錄得13宗成交，相比上月全月9宗增加44%，造價升勢相對溫和，本月平均實用呎價13481元，較上月升約3%。現時入場價約430萬元，放盤充裕。

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王勤學表示，Park YOHO 10A座高層C室剛錄得成交，實用面積532平方呎，兩房間隔，叫價730萬元，議價30萬元後，新近以700萬元成交，平均實用呎價13,158元。買家為上車客，鍾情屋苑屬大型屋苑，樓齡新，並且樓價低水，見上址間隔合用，迅速拍板購入上址自用。



原業主則於2016年8月以582.59萬元一手買入單位，持貨近5年轉售，帳面獲利117.41萬元或20%。

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PARK YOHO（即峻巒）位於元朗錦田北，由新鴻基地產（00016）發展。PARK YOHO於2016年10月至2018年分階段落成，樓齡僅數年，屋苑細分1A期(PARK Vista)、1B期（PARK YOHO Venezia）、1C期（PARK YOHO Sicilia）、2A期（PARK YOHO Genova）、2B期（PARK YOHO Napoli）及2C期（PARK YOHO Milano）。PARK YOHO設有31座住宅大廈，合共提供2,960個單位，單位實用面積由228至1873平方呎，間隔由開放式至4房。

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PARK YOHO設有兩個住客會所，分別名為Club COMO以及Club GARDA，提供泳池、健身室、跑步徑、真草地網球場及燒烤庭園等多項設施。屋苑也有商場，設有民生商舖如便利店、超市、麵包店等，滿足住戶日常所需。 屋苑也設有數條巴士及小巴路線，前往元朗及荃灣不同地點。發展商亦提供穿梭巴士來往屋苑至YOHO MALL及九龍站環球貿易廣場，讓住戶有更多交通選擇。

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記者：陳詠妍