【連鎖效應】三星德州廠停擺 蘋果iPhone生產或受累

▲ 三星德州工廠停擺，有報道指iPhone的生產也可能受到影響。

三星位於美國德州奧斯汀（Austin）的工廠因上月暴風雪侵襲，至今仍未恢復營運。外媒報道，三星德州廠除了為高通（美：QCOM）生產晶片外，亦生產三星圖像傳感器及OLED面板所用晶片，由於蘋果所用的OLED由三星供貨，iPhone產量可能受到拖累。

蘋果在去年推出的iPhone 12系列首次全部採用OLED，而非僅高階的「Pro」才採用。三星目前據報努力恢復工廠的營運，但仍沒有重開的時間表。

根據TrendForce報告，三星奧斯汀工廠約佔全球12吋晶圓代工廠5%產能，該廠停擺預期將造成第二季度全球智能手機產量下跌5%。

此前有報道指，受三星德州廠停工影響，高通5G晶片的交貨期長期30周以上，小米 （01810） 、OPPO轉向聯發科（台：2454）求助，小米採用高通晶片的比例據報從80%降至55%。

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編輯：陳健婷