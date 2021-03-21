日本宮城7.2級地震 日媒報稱9人受傷（第四版）

日本東北部宮城縣沿岸，當地時間今日傍晚6時09分（本港時間下午5時09分）發生黎克特制7.2級強烈地震，遠至首都東京都有震感，暫時未有傷亡及建築物損壞報告。日本氣象廳一度發出海嘯警報，預計有高達1米的海浪，縣政府向「山元町」及「七ヶ浜町」發出避難指示，要求約2萬名居民撤離到避難所。當局晚上7時30分已解除海嘯警報。

（第四版更新受傷人數）

美國地質調查局（United States Geological Survey）錄得地震強度為7級，震源位於宮城第二大城市石卷以東27公里，震源深度約60公里，石卷亦為10年前311大地震的重災區。

日本放送協會（NHK）報稱，根據警方﹑消防區及市政府消息指出，地震中有9人受傷。

這是日本近1個月第二次7級以上地震，同樣位處東北部的福島縣，上月13日晚上11時左右發生7.3級地震，逾150人受傷，震源深度55公里，遠至首都東京及大阪也有震感，門窗劇烈搖晃。幸傷者都無生命危險，地震亦未有觸發海嘯警報。

氣象廳當時表示，地震可能是2011年日本東北部9級大地震的餘震。宮城及福島兩縣同為311大地震及海嘯的重災區。

責任編輯：嚴智勇