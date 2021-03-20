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【逆市擴張】零售寒冬舖租大跌  古早蛋糕店逆市進駐核心區  賣幾多個才夠付租金?   

股樓投資 18:45 2021/03/20

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過去一年半，受社會運動及新冠肺炎疫情影響，零售市道大受重挫，核心區街舖租金大幅回落，有古早味蛋糕店趁機承租，成為「逆市奇葩」。據美聯工商舖資料研究部資料顯示，近半年四大核心區台式古早味蛋糕店增加至少3間。市場也憧憬中港早日通關，不過本港旅遊業及舖市距離完全恢復仍需一段時間，再加上古早味蛋糕店有本地消費支持，所以相信短期內其需求仍然穩定。

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本港去年捲起一陣「古早味蛋糕」熱潮，古早味蛋糕店以往較常出現於民生區，主要是由於民生區舖租較低，及有鄰近住宅區消費支持。但隨著本港疫情反覆，訪港旅客人次仍然在低位徘徊，核心區吉舖處處，街舖租金大幅下滑，加上有本地消費支持，有台式古早味蛋糕店趁機進駐四核心區。

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綜合美聯工商舖資料研究部、美聯旺舖及市場資訊，銅鑼灣利園山道29-33號麗園大廈地下H號舖，月租約12萬元，舊租客為去年初承租的利是封店。另外，旺角登打士街44-46號恆隆大廈地下3及4 號舖，為彌敦道單邊舖，也獲古早蛋糕店承租。有不少珠寶鐘錶店及衣服/鞋履/皮具店承租的海防道，近半年也有古早味蛋糕店進駐，令該街道租戶組合更多元化。

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該行指，假設舖位月租約15萬，租金佔銷售收入兩至三成，若以兩成計算，即每月收入目標約75萬，若每個蛋糕單價約60元，每日要賣約420個就可以達標，與市場資訊指古早味蛋糕店平均每日賣近400個的數目接近，相信在現時舖位租金水平較低的情況下不難達標。


美聯旺舖董事盧展豪表示，由於核心區街舖租金大幅回落，所以有更多間古早味蛋糕店進駐，也令部分主要街道租戶組合更多元化。雖然本港已經開始疫苗接種計劃，市場也憧憬中港早日通關，不過本港旅遊業及舖市距離完全恢復仍需一段時間，再加上古早味蛋糕店有本地消費支持，相信短期內其需求仍然穩定。

【疫市擴充】美聯逆市請逾千人 新人轉投地產代理成績驕人 入行不足兩月促成近億元成交，詳見【下一頁


其中以「麥蛋糕」的開店速度最快，開業不足半年，至少有4間分店，於旺角、銅鑼灣及尖沙咀核心地段也有開店，店內售賣多款口味蛋糕，如原味、黑糖、朱古力、抹茶紅豆、及流心芝士等蛋糕，據了解，每間店平均日賣近400個蛋糕。

 

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記者：陳詠妍

疫情 商舖 零售 蛋糕 銅鑼灣 旺角 尖沙咀 美聯工商舖 新冠肺炎疫情

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