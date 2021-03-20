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【大型招聘會】科學園網上職博開鑼 提供逾2400個創科界職位 數量創新高

理財智慧 17:32 2021/03/20

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新冠肺炎疫情持續達一年，失業率也創新高，本月兩大企業新世界（00017）及美聯集團（01200）也相繼舉行大型招聘會，分別提供逾千份職位，香港科技園公司（科技園公司）由即日起至24日亦舉辦 「香港科學園網上職業博覽2021」，提供創新高的2,400多個創科職位空缺，較去年增加超過一倍。

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【轉工新機遇】由航空界轉職保險業 月薪翻幾倍 「空姐保險」是如何鍊成的？，詳見【下一頁


科技園表現，是次為全港最大型創科界網上招聘會，自18日當天啟動，即已吸引來自本地和海外72個地區的求職者踴躍參與，平台訪客人次高達23,000，總瀏覽量突破89,000。

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【疫市擴充】美聯逆市請逾千人 新人轉投地產代理成績驕人 入行不足兩月促成近億元成交，詳見【下一頁】 


是次博覽獲得超過270間大型企業、科技公司和初創參與，數目比2020年增加100間。工種方面，是次提供大量人工智能及機械人技術、生物科技、金融科技、數據及智慧城市相關的工作機會。當中85%為與科技及研發有關的空缺，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員、用戶體驗(UX)/用戶介面(UI)設計師等。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「縱使疫情為不同行業帶來挑戰，今年職業博覽的工作機會和參展科技公司數量仍創新高，顯示香港創科生態圈具備雄厚實力和韌性，充滿無限發展機會。不論本地及海外的年輕人都可以把握此機遇，投身發展迅速、深具影響力的創科行業。」


 同時，科技園公司創科學院（HKSTP InnoAcademy）亦進行新一屆「明日創科領袖培訓計劃」（Technology Leaders of Tomorrow Programme，簡稱TLT 計劃）的招募，與超過20間領先企業合作，攜手培育香港未來的創科領袖。入選計劃的學員先在科技園公司進行為期兩個月的實習，之後將加入其中一間科學園的夥伴企業，進行歷時24個月的全職科研工作。TLT 計劃現已開始接受報名，歡迎有志投身創科、主修科學系或工程學系的大學畢業生參加，截止申請日期為4月15日。

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科技園公司也邀請了不同創科界領袖與年青創科人，分享創新科技將如何引領香港進入數碼商業時代，改變大家日常生活、工作及玩樂方式。重量級嘉賓包括香港特區政府財政司司長陳茂波、香港特區政府創新及科技局局長薛永恒、科技園公司主席查毅超博士、科技園公司行政總裁黃克強、香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明教授等。

以上詳情可登入此連結：【按此

 

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責任編輯：陳詠妍

 


 

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