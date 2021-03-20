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【騰訊持股】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

新股IPO 17:16 2021/03/20

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騰訊持股的內地問答社區知乎擬紐交所上市，圖為知乎創辦人周源。

內地線上問答社區知乎向美國證券交易委員會（SEC）更新招股文件，計劃以「ZH」為代碼在紐交所掛牌上市。知乎計劃發行5500萬股ADS，每股ADS代表0.5股A類普通股。每股ADS發行價介乎9.5美元至11.5美元，預計集資最多6.3億美元（約49億港元）。

知乎本次公開發行將同步進行私募配售（CPP），阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 將分別以上市價認購1億美元（約7.8億港元），騰訊 （00700） 將認購3000萬美元（約2.34億港元），莉莉絲遊戲（Lilith Games）認購2000萬美元（約1.56億港元），令總融資額達近10億美元。

根據招股書，知乎上季的平均月活躍用戶達7600萬。截至去年底，累計的內容創作者達4300萬，累計問答達3.15億條。公司去年收入為13.5億人民幣，增長1倍。經調整淨虧損亦有所收窄，由2019年的8.24億元收窄至3.37億元人民幣。

事實上，騰訊在知乎上市前已為股東。知乎在上市前曾經經歷6輪融資，騰訊自C輪融資每一輪均有參與，其他投資者包括搜狗、快手 （01024） 、百度（美：BIDU）等。

目前創新工場持有知乎11.3%經濟權益，7%投票權；騰訊持有11.1%的經濟權益，6.8%投票權；啟明創投持有9.7%的經濟權益，6%投票權；快手持有7.1%經濟權益，4.4%的投票權。

知乎創辦人、CEO周源則持有7%的經濟權益，42.5%投票權。

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編輯：陳健婷

 

港股 美股 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 集資 配售 IPO 百度（美：BIDU）

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