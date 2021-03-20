【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換

▲ 退租辦公室月省20萬 9GAG全員WFH 管理怎調整？

本地社交媒體公司9GAG去年宣布全面遙距工作，聯合創辦人及行政總裁陳展程（Ray）分享，疫情後員工幾乎不回辦公室，加上團隊本身已很習慣數碼工具，可望無縫適應，決意推行有關政策。他強調，成功關鍵在於僱主僱員間要足夠信任，該企在團隊內部溝通、福利以至招聘方針均有所調整。

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陳展程分享，該企本地團隊人數約30人，之前辦公室租金每月約20萬元，疫情下等同浪費，考慮到員工安全，加上節省交通時間後，同事家庭生活與休息時間亦可明顯改善，去年中決定退租辦公室，「同事已每人配備筆記本電腦，而決定退租後，更讓同事可按需要將辦公室設備搬回家中使用。」

按需要租用共享空間

採用新制度後，9GAG對員工要求不變，改動主要在於團隊恆常會議轉為線上舉行，而同事按需要向上司匯報進度，完成工作便可。Ray強調，為讓員工有更多彈性，員工可租用共享空間，按需要到該處工作、開會，亦可選擇到咖啡室，「支出事後可報銷，公司之前要負擔清潔辦公室、添購設備等各種雜費，將錢轉為直接用在同事身上也不壞。」他續指，需使用共享空間的人數亦不算多，同事在這類支出報銷額每月不到2萬元，相比起租金仍有很大差距。

全面遙距化後，團隊溝通的形式大改，他總結指，當溝通由交談轉為以訊息、電郵等為主，因此下指示要更清晰，而當開展新工作，一開始便要明確說明，不能抱「摸著石頭過河」的心態邊做邊試。另外，亦要運用不同的工具，跟進、了解同事的狀況，以補無法見面的不足。但他補充，以前有明確工時，工時之外的訊息，非緊急就不需馬上回覆，而就算換了遙距工作，亦不希望要定下訊息回覆時間之類的硬性規定，希望與同事互相體諒。

他認為，全面遙距對企業運作影響不大，「很多問題都是在預期之內」，例如有同事就反映，現在工作與生活很難分開，同時運動量減少，與同事見面交流的機會劇減。Ray續指，這些問題不少是因為疫情，放大了遙距工作的缺點，「就算在家工作，同事間仍然可以在外面約開會順道進餐，只因限聚令才難以見面。」他續指，管理角度看，已盡量設法補足，例如舉辦線上聖誕派對與新春團拜。

▲ 9GAG聯合創辦人及行政總裁陳展程分享，想要讓員工有自由選擇工作地點的權利。（受訪者提供圖片）

改革迎新政策 特設「夥伴計劃」

WFH開始普遍後，有指團隊如彼此間已熟悉，推行WFH難度不高，但新加入的僱員卻難以適應。Ray亦同意會有類似情況，而該企針對新招聘同事，人力資源安排有所更新。「去年以來的招聘面試，都會問及應徵者是否已習慣在家工作，面試亦完全以視像進行，如發現他不熟悉數碼工具，除非其他方面非常傑出，否則評分會很低。」迎新安排亦由以往安排兩日密集日程，讓新人認識公司運作，改為向新同事提供詳細文件，讓他先研讀再發問、討論，更特別設計「夥伴計劃」，安排另一個團隊的成員擔任新同事的夥伴，介紹公司大小事，新同事亦不會因為對方是上司而不敢啟齒發問。

Ray提醒，企業各自情況有別，遙距工作亦非完美的工作安排，僅是較為適合現時情況的選項，而且對該企來說，倘證實有需要仍可隨時回歸實體辦公室。他續指，其他企業如有意參考9GAG的例子，毋需操之過急，可以先設限期試行，觀察撤出辦公室對團隊運作的影響，再作判斷。

記者: 周俊霖