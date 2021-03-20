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【中證監】易會滿：外資連續3年淨流入 部分學者、分析師關注外部因素遠超國內因素

股市 16:01 2021/03/20

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中國證監會主席易會滿表示，部分學者、分析師關注外部因素遠超過國內因素，建議做些思考。

中國證監會主席易會滿在中國發展高層論壇發表主旨演講，稱截至去年底，外資持續3年保持淨流入，境外投資者持有A股資產突破3萬億元人民幣。「中國資本市場的吸引力是強的，外資也獲得了良好的回報，而且潛力還很大。」

他續指，「當然市場上也出現了一些有趣的現象。比如，部分學者、分析師關注外部因素遠超過國內因素，對美債收益率的關注超過了LPR、Shibor和中國國債收益率，對境外通脹預期的關注超過國內CPI。對這種現象我不作評價，但對照新發展格局，建議大家做些思考。」

易會滿表示，從中國資本市場目前外資參與情況看，持股市值和業務佔比均不到5%，這個比例在成熟市場中並不高，下一步將堅持資本市場對外開放，對機構設置、開辦業務、產品持開放支持的態度。但同時要注重統籌開放與防範風險的關係，當前要注意防範外資大進大出以及妥善處置中概股問題。

他指，對於資本正常的跨境流動樂見其成，但熱錢大進大出對任何市場的健康發展都是一種傷害，都要嚴格管控。至於中概股問題，易會滿表示「一直在尋求與美方相關監管機構加強合作，多次提出解決方案，但始終未得到全面的積極的回應。我們堅信，合作是共贏的選擇，要想解決問題必須坐下來，分歧只能通過協商來解決，別無他路。」

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編輯：陳健婷

A股 中國概念股 易會滿 中國證監會

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