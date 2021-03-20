【逆境自強】紮肚師擔當聆聽者角色　多一份使命感

▲ 能夠在工作期間擔當聆聽者的角色，更讓Sarah多了一份使命感及成功感。

香港新一代媽媽愈來愈重視產後護理，坊間家庭對陪月員、催乳師及紮肚師的需求增加，吸引更多人入行。而近年深受本港媽媽熱捧的古法紮肚，源於印尼等東南亞地區，專門針對產後婦女因懷孕生產而鬆弛的肚皮，盡快回復正常。

原在旅行社任職預訂部主任、現已加入產後護理行業Sarah坦言，紮肚課程所需的培訓時間並不長，只需短短兩天就可以取得授權認可證書。不過，她深明紮肚並非一般減肥療程，而是修復身體機能和幫助修身的古法。

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紮肚師的工作不單是協助客人束腹修腰，更重要的是溝通和了解產後媽媽身體上的需要。

修畢紮肚課程後，她不斷找朋友實習，直至肯定做到效果時才正式接洽生意。幸而Sarah在媽媽群中口碑不錯，很快就收到不少預約，在疫情持續下，她索性辭去正職，專心紮肚。

▲ 紮肚師的工作不單是協助客人束腹修腰，更重要的是溝通和了解產後媽媽身體上的需要。（受訪者提供圖片）

修畢課程多實習 口碑不錯

毅然辭去全職工作，由旅行社職員變身紮肚師，Sarah笑言改變的確很大。「以前份工跟現時一樣都是以溝通為主，不過現時的服務對象轉為產後媽媽或孕婦，發現她們更加需要被關顧，特別是孕媽媽，她們在懷孕期間經常感到不適，很多時都是因為荷爾蒙分泌轉變，情緒起伏相對較大。能夠在工作期間擔當聆聽者的角色，更讓我多了一份使命感及成功感，原來自己也可以幫到人，令媽媽們重拾信心。」

Sarah憶述，曾經遇上一位育有3名孩子的媽媽，甫見面就察覺對方有點不對勁，精神狀態十分崩緊。後來，Sarah了解到這位媽媽的作息規律和習慣，知道客人的性格比較內向，生育3個小朋友後，需要兼顧工作及家庭壓力，令她漸漸變得精神緊張。

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Sarah在紮肚的短短1個半至2個小時的時間，透過每日與她閒聊，慢慢開解客人。到了最後一天，客人的丈夫親自多謝Sarah，感激她除了令太太的身體有改善外，亦讓太太整個人都放鬆了不少，減低負面情緒，比以往樂觀了不少。Sarah笑言，「因助人而獲得的這份滿足感，就是我繼續堅持下去的動力。」

記者：施雯雯