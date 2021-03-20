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【逆境自強】旅業風光不再　從業員增值另謀出路

商業 16:00 2021/03/20

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原在旅行社任職預定部主任的Sarah難逃無薪假風暴，為謀求出路，她決心在空閒時間增值自己，學習新技能藉此轉型。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，早於去年2月，部分外遊團已因各地受疫情影響而取消；即使政府發放防疫抗疫基金，不少業內人士也被要求放無薪假或停薪留職。原在旅行社任職預訂部主任（自由行部）逾5年的Sarah亦難逃這波無薪假風暴，為謀求出路，她決心在空閒時間增值自己，學習新技能藉此轉型，投身產後護理行業。

【逆境自強】國泰空姐被裁員　兩孩媽媽轉型產後助理

本身修讀旅遊與款待課程的Sarah，大學畢業後有感本港旅遊業暢旺，便順理成章加入。她憶述，「當時外界氛圍很好，加上大部分年輕人都不喜歡跟團旅行，討厭拘束感，又嚮往自由自在的旅程；而自由行就可以隨心所欲，說走就走，想玩多久就多久，正好切合他們的需要。」

既可豐富知識　又有一技傍身

Sarah當時所在的部門，專門幫助客人預訂機票酒店和計劃行程，她認為可以為客人度身訂造一個合適的旅程，相當有滿足感。

可惜好景不常，本港疫情反覆，航空、酒店、旅遊業復甦遙遙無期。面對持續的無薪假期及停薪留職的情況，Sarah收入因而大受影響。她直言自己已比同行幸運，當時公司不斷要求同事放無薪假，希望員工能夠與公司共度時艱。慶幸自己趁空餘時間進修，包括產前產後護理文憑、紮肚及腹部按摩、徒手盆骨及恥骨閉合修復、產前產後胸部護理、及產後催乳課程等，豐富自己的知識之餘，亦有一技傍身，為自己日後轉職鋪路。

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問及為何選擇投身產後護理行業，Sarah笑指本來對紮肚療程並沒有認識，直至有一次遇上產後快速修身的朋友，告知有關此古法修身，她才開始認識紮肚是甚麼一回事。

在懷孕期間，孕婦體內大量分泌鬆弛荷爾蒙，令肌肉及骨骼變得柔軟，以助擴大體內空間容納胎兒。如產後沒有妥善處理，有機會造成腰背痛和產後尿滲等徵狀。

就如中國婦女產後要坐月食薑醋，而印尼婦女傳統上則要紮肚長達兩個月，藉此幫助產後媽媽修復有關徵狀，我覺得紮肚很有趣，但當時沒有想過會成為我轉職的契機。

Sarah現時主要為媽媽們提供紮肚及腹部按摩、產前產後護理等，所有帶來的物品都會事先消毒。（受訪者提供圖片）

由舒適圈跳出來建立自己的事業並非易事，Sarah坦言也曾經萌起放棄的念頭。現時學紮肚的人絡繹不絕，但要做到手法純熟，並根據客人的體形及狀況去調整力度，卻需要多下苦功，以及長時間的練習。「記得當初因為想要不斷練習，務求做得更好，手指、手腕和關節都做到勞損。」但正正由於她的堅毅不屈，最終總算做到一點成績，贏得媽媽們的信任。

遇到不同客人　享受紮肚工作

雖然現時的工作收入不算穩定，工作時間又長，但Sarah仍然樂在其中，表示無意重返旅遊業。

每次遇到不同的客人，都能令自己有所得着，透過溝通了解客人的需要，覺得很有滿足感，所以我還是很享受紮肚的工作，希望日後可以繼續進修，幫助更多有需要的媽媽。

記者：施雯雯

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