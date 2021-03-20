【樓市現象】孝順客遇上屯門向東南3房戶 怕錯失良機睇樓後即以610萬承接 送比父母作安樂窩

美聯物業屯門卓爾居分行高級營業經理羅立恒(Dave Law)表示，二手盤源消化提速，有區內買家見成交加快，火速決定入市，日前經

盡管本港疫情反覆，仍無阻買家入市意欲，最近樓市交投也明顯加快，買家怕之後業主更強勢冇價講，惟有更快作出入市決定。最近一名買家見成交加快，火速決定入市，購入屯門雅都花園低層3房單位送贈父母自用，涉及金額606.5萬元。

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美聯物業高級營業經理羅立恒表示，上述成交為雅都花園C座低層G室，實用面積566平方呎，為3房間隔，座向東南。

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買家為區內客，對屯門區居住環境熟悉，鍾情上址鄰近鐵路站及大型商場，有意承接送贈父母居住，有見近日市場成交加快，為免錯失良機，睇樓後考慮不久即決定承接。原業主叫價約610萬元放盤，雙方議價後終以606.5萬元成交，折合實用呎價約10,716元。

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資料顯示，原業主於2013年1月以約300萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約306.5萬元，物業升值逾1倍。



位於屯門河傍街163號的雅都花園，由長江實業發展，於1987年12月入伙。屋苑設有三座，提供568伙，屋苑亦鄰近屯門市中心輕鐵站、西鐵站和巴士總站，四通八達外，亦有足夠的綠化地帶，居住環境十分舒適。屋苑下也設有商場，商場於2019 年中旬完成大型翻新工程後，正式改名為 GOGOMALL，加入多元化飲食區域，新食場佔地5萬呎，設有22間特色小食店。

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記者：陳詠妍