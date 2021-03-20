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【私隱爭議】朱克伯格：蘋果新私隱政策對Facebook業務影響不大

科技 14:30 2021/03/20

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蘋果新私隱政策打擊廣告商？ 朱克伯格：或令fb更多生意

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前表示，該企預料蘋果調整私隱對該企的影響不大，消息刺激Facebook在周五上升4.1%，勝過多數主要科技股。

【Twitter動向】封殺特朗普餘波　Twitter向用戶進行意見調查

【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟

據外電報道，Mark Zuckerberg於美國時間周四再度在Clubhouse上開腔，評價蘋果的私隱新措施，對小企與開發者的影響更甚於對Facebook，並指有信心可適應情況，甚至因新政策有可能推動更多商戶選擇在Facebook平台營商，會令Facebook更強大。

事源蘋果之前容許包括Facebook廣告的廣告商，可運用蘋果裝置ID以瞄準用戶，但將推出的iOS 14更新中，蘋果會主動詢問用戶是否分享這類信息，讓市場擔心Facebook的廣告投放會受影響，較早前Facebook亦曾表示新政策會為該企帶來挑戰。朱克伯格的評論可謂向市場派定心丸，而該企的周五股價就急升4.1%，收報290.11美元。

責任編輯: 周俊霖

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