德國總理默克爾表示,自己將會接種阿斯利康及牛津大學研發的新冠疫苗。默克爾上月曾稱,因為自己已經超過65歲,年紀太大,故不會接種阿斯利康疫苗,故她今次轉軚,料與挽救德國民眾對阿斯利康疫苗的信心有一定關係。

(第二版更新德國確診數字)

默克爾(Angela Merkel)周五與州政府領袖開會,其後在記者會上表示,

「我將會接種阿斯利康疫苗。」

(I would get vaccinated with AstraZeneca.)