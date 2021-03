拜登批針對亞裔行徑 籲美國人挺身而出

美國總統拜登及副總統賀錦麗到訪佐治亞州阿特蘭大,與當地亞裔領袖會面,兩人狠批針對亞裔人士的行徑,對亞裔美國人承受的恐懼感到心碎,強調仇恨在美國沒有避風港。

拜登(Joe Biden)表示,自新冠肺炎疫情以來,美國仇恨亞裔美國人的罪行急升,罪行包括襲擊、言語上的攻擊和騷擾,呼籲美國人見到時要挺身而出,一起阻止有關罪行,

我們若保持沉默,就與同謀無異。我們不能成為同謀,我們必須發聲,我們必須有所行動。

(Our silence is complicity. We cannot be complicit. We have to speak out. We have to act.)