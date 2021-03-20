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拜登批針對亞裔行徑 籲美國人挺身而出

環球社會熱點 13:13 2021/03/20

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美國總統拜登及副總統賀錦麗到訪佐治亞州阿特蘭大，與當地亞裔領袖會面，兩人狠批針對亞裔人士的行徑，對亞裔美國人承受的恐懼感到心碎，強調仇恨在美國沒有避風港。

拜登（Joe Biden）表示，自新冠肺炎疫情以來，美國仇恨亞裔美國人的罪行急升，罪行包括襲擊、言語上的攻擊和騷擾，呼籲美國人見到時要挺身而出，一起阻止有關罪行，

我們若保持沉默，就與同謀無異。我們不能成為同謀，我們必須發聲，我們必須有所行動。

（Our silence is complicity. We cannot be complicit. We have to speak out. We have to act.）

賀錦麗（Kamala Harris）本身是亞非裔混血兒，她表示，雖然槍手的動機仍在調查，但美國確實存在種族主義、仇外心理及性別歧視，而她及拜登都不會沉默。 

賀錦麗表示，

任何襲擊美國人的行為，等同向所有美國人施襲。

（A harm against any one of us is a harm against all of us）

阿特蘭大日前發生連環槍擊案，3間按摩院受襲，造成8人死亡，其中6人為亞裔女性。初步調查指，疑犯犯案原因與種族歧視沒有直接關係，而是涉及性上癮，令疑犯向他認為是其上癮源頭的地方施襲。

責任編輯：嚴智勇

種族主義 歧視 罪案 罪行 賀錦麗 拜登 美國

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