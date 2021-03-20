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【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕

科技 13:11 2021/03/20

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預熱海報現身？ 傳小米11 Pro月底發布

小米（01810） 較早前推出的小米11在內地市場反應甚佳，而近日內地傳媒傳出小米11 Pro的發布消息，發布會預熱海報上，配備超大的後攝3鏡頭模組，支持120倍變焦，以及發布會日期定為3月30日晚上7時。

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內地科技媒體cnbeta報道，網上流出小米11 Pro的預熱海報，揭示小米11 Pro的外觀，值得留意的是，機背設有小尺吋的副屏幕，位於攝影鏡頭右方，用作攝影時即時預覽畫面。

小米11推出後，一直都有傳聞指會很快推出加大屏幕版的小米Pro 11。綜合之前消息，小米11 Pro將搭載三星ISOCELL GN2傳感器，相信可助提升夜拍效果。屏幕方面，則沿用小米11的配置與設計，採用4曲面開孔屏、支持120Hz刷新率。處理器續為Snapdragon 888。惟最終配置要待發布會才可證實。

另外，小米早前已宣布，3月30日在港正式發售小米11，購買新機可附送原裝充電器及充電綫，8GB+256GB版Mi 11售價為5,699港元，現已正式接受預訂。上手試機影片：

責任編輯：周俊霖

 

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