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【業績｜餐飲股】稻香去年盈轉虧蝕近5800萬 叙福樓預告至少賺1.3億

股市 12:55 2021/03/20

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疫情打擊餐飲業，稻香去年盈轉虧，蝕近5800萬元。

疫情打擊本地餐飲業，稻香 （00573） 去年由盈轉虧，錄得5796萬元淨虧損，收益跌39%至23.88億元。集團建議派息末期息每股3仙，按年減少14.3%。香港業務仍貢獻稻香大部分收入，佔53%，去年收益為12.65億元，惟錄得淨虧損4520萬元。

稻香表示，為防止人群聚集及外出用餐，政府實施嚴謹的社交隔離措施，嚴重影響消費氣氛，對整個飲食業構成打擊。雖然香港業務受到沉重打擊，但中國內地的業務在去年下半年有所改善，內地食肆需於首季度暫停營業，但於第三、第四季逐漸好轉，表現更勝去年同期。稻香去年內地業務收益11.23億元，按年跌26%，虧損1280萬元。

截至去年底，稻香在香港共經營46家食肆及13家泰昌餅家。稻香表示，將繼續重組及整合旗下食肆網絡，提升營運效率及維護業務穩定性。

叙福樓預告去年賺至少1.3億

同樣在本港經營酒樓的叙福樓 （01978） 則發盈喜，預期截至去年底年度錄得純利不低於1.3億元，而2019年則錄得淨虧損1120萬元。

叙福樓稱，去年集團業務因疫情爆發而受重大不利影響，令大多數月份的收益急劇下滑，但在其餘社交距離措施放寬的月份展現出強勁的恢復力及靈活性，餐廳收益得以在疫境中迅速恢復。

叙福樓指，去年純利增加亦得益於成本控制措施、物業廠房設備及使用權資產減值撥備減少、政府補貼等。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 敘福樓集團（01978） 稻香控股（00573）

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