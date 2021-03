美國總統拜登周五登上總統專機「空軍一號」時,連續3次於樓梯跌倒,令人擔心這位年屆78高齡、美國史上首個任期最年長總統的健康情況。白宮其後表示,總統一切安好。

拜登(Joe Biden)周五於馬里蘭州空軍基地登上總統專機「空軍一號」(Air Force One),前往佐治亞州首府阿特蘭大,探訪日前發生槍擊慘劇導致8人死亡的社區。副總統賀錦麗(Kamala Harris)也有隨行。

佩戴口罩的拜登,登機時步履不穩,而且連續3次跌倒。惟拜登跌倒後,迅速地站起身及繼續前行,無需其他人上前參扶,進入專機前亦有與在場軍官敬禮。

白宮發言人表示,

總統一切安好,上機後無需隨行的醫療人員治理。他只是

(just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him)