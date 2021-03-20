【Twitter動向】封殺特朗普餘波　Twitter向用戶進行意見調查

▲ 應否封鎖現任政要帳戶？ Twitter調查全球用戶意見

Twitter在年初表示永久封殺美國前總統特朗普的帳號，引起廣泛對社交平台涉及言論審查、政要的言論自由等議題的廣泛爭議。Twitter日前宣布進行用戶調查，希望用戶對全球政要應否在Twitter上獲得特別待遇。

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據The Verge等科技媒體報道，Twitter這項用戶調查，先向參加者提供假設場景，大意是在不同條件下，當一個政要在Twitter上散播虛假訊息時，用戶認為Twitter應該採取無視、留下標記、抑或封鎖帳戶等不同的處理方式。另外亦有問題問及現任總統、總理等的帳號可否被封殺等。

Twitter指出，希望就世界領袖在平台上違規時，平台應如何執法，收集公眾的意見，另外亦會向人權專家與民間機構合作。該問卷調查將全球進行至4月12日為止，現時只設英文版本，但稍後將會提供另外13種語言。調查連結

Twitter於2019年10月定下現時所採用的政要規則，曾表明會考慮公眾利益，保留全球政要違反平台規定的推文。其後，部分國家政要在Twitter上散播與疫情相關的虛假訊息，外界就Twitter應否出手介入就有過不少爭論。

責任編輯：周俊霖