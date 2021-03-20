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鮑威爾：聯儲局會繼續支持經濟 疫苗面世前景將更加光明 美國人渡過了困難時期

環球政經 13:48 2021/03/20

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美國聯儲局日前於議息後宣布維持利率0至0.25厘不變，亦維持2023年底前不加息的預期，並重申維持資產購買計劃不變，不過市場仍憂慮通脹升溫會導致當局提前「收水」，甚至將提早加息。為消市場憂慮，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（19日）於美國報章上發表文章，重申雖然經濟前景有所改善，該央行仍將在有需要的情況下繼續提供支持。

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【提前加息？】全球最大對沖基金橋水：通脹「螺旋式」上升　聯儲局或被迫提前加息，詳見【下一頁


鮑威爾於《華爾街日報》(The Wall Street Journal)撰文指：「復甦遠未完成，因此在有需要的情況下，美聯儲將繼續為經濟提供支持。我確實相信我們在走出這場危機後將更強大、表現更好，如同之前經常發生的那樣。」


他亦於文章中表示，現在美國的情況較疫情爆發初期已有很大改善，其中就業市場恢復了一半以上的工作機會。隨著疫苗面世，前景將更加光明，而美國人也渡過了困難的時期。

「鱷王」達里奧：投資債券已變得愚蠢　薦兩類投資組合，詳見【下一頁


他又指，聯儲局在疫情期間使用了所有可用的工具來防止金融崩潰，並確保繼續向家庭和企業發放信貸。


市場人士分析，相信鮑威爾的言論是為了穩定市場。而鮑威爾下周也將在多個公開場合發表講話，如下周一（22日）他會在國際清算銀行會議上就數字時代的創新發表講話。並於下周二（23日）在眾議院金融服務委員會等，市場預計其言論或會影響美元走勢。

 

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記者：陳詠妍
 

就業 疫情 經濟 加息 鮑威爾 美元 美國 美國聯儲局

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