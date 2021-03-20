【美股收市】四巫日道指挫234點 銀行股受累儲局收緊資本要求

美股四巫日（四重結算），儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，銀行股捱沽，拖累道指一度挫357點，納指收市倒升。

另外，市場關注的中美高層戰略對話第三場會面結束，意味着本次一連兩日的高級別會晤正式完結。雙方在前一日會議開場前激烈交鋒，令中美關係能否重啟回到正軌蒙上陰影。

道指收市跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指在Facebook股價抽高逾4%帶動下，收市倒升99點或0.76%，報13215點。

大型銀行股借勢回吐，摩根大通挫1.9%，摩根士丹利、美國銀行及花旗齊跌超過1%。

美國10年期債息最多升至1.74厘，目前於1.73厘反覆，美滙指數升至高見92。

儲局周五宣布，補充槓桿率(SLR)的豁免措施按原定計劃於本月31日屆滿後，將不再獲得延續，原因是擔心緊急疫情貨幣政策措施，導致這項允許規則不再像預期那樣發揮作用。

取消SLR臨時豁免政策，令到市場失望 ，擔心一旦銀行拋售美債，債息上行壓力便會加大。 但儲局並不認為銀行需出售美國國債，來滿足準備金要求 ; 並指大型銀行的資本金仍然充足，美國國債市場的流動性不會削弱。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)認為，儲局可能失去對債市的控制力，市場流動資金或出現不足，但經濟勢頭不會受到打擊。因此，他仍然建議投資者吸納股票，主動選擇受惠經濟改善的行業股份。

債息周五升勢暫緩，中國與印度買盤吸納黃金，金價借勢反彈。紐約4月期金收市升0.5%，報1741.7美元 ; 本周累升1.3%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏