【樓市現象】破頂成交漸增 沙田第一城再錄逾千萬成交 3房戶1138萬元沽出

樓市保持暢旺，新盤銷售表現亦理想，帶動二手樓市氣氛轉熱。過去一周多個屋苑錄得樓價創新高成交，其中新界區熱門上車屋苑沙田第一城，本周初錄得呎價達2.1萬元的新高成交後，日前屋苑再錄得逾千萬元成交，可見買家持續追捧該屋苑。

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美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，二手成交提速，用家加快入市步伐，該行新近促成沙田第一城二手成交，客人斥資1,138萬元承接中層3房套單位。剛成交為沙田第一城15座中層A室，實用面積約819平方呎，3房套連工人套間隔。



黃錦瀚稱，客人鍾情上址間隔實用，內櫳企理四正，加上鄰近配套齊全，考慮不久即決定承接。雙方議價後終以1,138萬元成交，實用呎價約13,895元。

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資料顯示，原業主於2016年5月以約780萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約358萬元，期內物業升值約45.9%。

事實上，上周末該屋苑39座頂層F室連天台單位，以616萬元成交，呎價高見2.16萬元，屬屋苑呎價新高紀錄。港鐵東沿線也有大型新盤準備推售，為內房中洲控股旗下毗鄰火炭站的大型住宅項目，該盤有望於今年上半年推出，對同屬東鐵線的沙田第一城而言，樓價必有支持作用。

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記者：陳詠妍