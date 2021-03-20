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Robinhood據報將拓展數字貨幣業務 招聘員工

股市 02:06 2021/03/20

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Robinhood據報將拓展數字貨幣業務，並準備在其平台上增加新的數字貨幣。（法新社資料圖片）

據報道，在綫交易平台Robinhood 首席執行官特涅夫（Vlad Tenev）表示，Robinhood計劃拓展數字加密貨幣業務，並擬招聘員工。此外，Robinhood還準備在其平台上增加新的數字貨幣。

特涅夫稱，Robinhood還準備推出人們所期待的「錢包」功能，不過在推出前，須確保其安全性。

他說，人們在社交媒體上呼籲Robinhood推出錢包功能，他本人也敦促公司的團隊和軟件工程師，將努力盡快完成這項工作，同時，也可能增加一些新的數字貨幣。

特涅夫還表示將進行巨額投資，聘請一批員工。

特涅夫透露，在不到兩個月，Robinhood增加逾600萬新客戶，這些客戶今年首次進行數字加密貨幣交易。

然而，他指對於像Robinhood和Coinbase的平台，要應對「指數級」的增長可能很困難，因為它們面臨潛在的不確定因素，同時還要提供一流的服務。

今年早些時候，Robinhood曾因限制GameStop和其他一些股票交易而備受指責。對此，特涅夫承認，Robinhood可能需要幾個月時間，才能恢復過來。

【金融科技】集資6億美元 估值一年翻兩倍超越Robinhood Stripe估值達950億美元

【遊戲驛站GME】Robinhood CEO籲美股應轉為即時結算　不再對GameStop設交易限制（第三版）

編輯：李勝君
 

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