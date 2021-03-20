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沃爾瑪向美國之外賣家 開放市場平台

股市 00:51 2021/03/20

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沃爾瑪（Walmart）撤銷要求其市場平台網站上的賣家，需在美國註冊的規定。（法新社資料圖片）

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）已撤銷要求其市場平台網站上的賣家，需在美國註冊的規定，以期縮小與亞馬遜(Amazon)在電子商務方面的差距，並利用中國龐大的製造商網絡。

沃爾瑪股價暫升0.8%，較早前曾升逾1.2%；截至周四收盤，該股今年累計下跌近10%。

沃爾瑪本月開始向外國賣家開放其第三方市場平台，賣家不再需要一個美國地址或營業稅證明。為防止有不良物品上綫銷售，沃爾瑪仍將對賣家進行仔細審查，或在當地檢查，或通過沃爾瑪的全球信任和安全團隊核查。新的賣家將僅佔沃爾瑪賣家群體的一小部分，主要賣家都位於美國。

對於零售商來說，市場平台業務很有吸引力，因為可以通過收費的方式創收，又不用承擔存儲成本。

沃爾瑪希望擴大市場平台，以及由此衍生的其他服務。去年，沃爾瑪開始為市場平台賣家提供履行交易服務。賣家可在沃爾瑪網站購買廣告，其網站支持Walmart Connect媒體平台。

沃爾瑪首席執行官Doug McMillon曾表示，市場平台業務是一個巨大機會，公司將更大力度推動擴展新的服務，例如交易履行。

對於中國製造商而言，美國市場平台已成為吸引美國客戶的流行方式。根據研究公司Marketplace Pulse數據，亞馬遜市場平台1月份的新賣家，有75%是中國商家，而去年同期為47%。

沃爾瑪未來10年斥3,500億 支持「美國製造」

【美企業績】沃爾瑪Walmart上季網上銷售增七成　預警今年銷售或會放慢

編輯：李勝君


 

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 美股 零售 媒體 WalMart Amazon

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