【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？

「嘩，又係姜B啊！」

相信近期大家無論在電視或網絡上都會經常看到歌手姜濤的蹤影而不禁說了這一句。姜濤廣告一個接一個，而且涉獵不同範疇，近期看得最多的有漢堡包廣告、女士護膚品廣告等。

有人會問，為甚麼會是姜濤，可能在今年初他「爆冷」奪得叱咤「我最喜愛的男歌手」之前，還有很多人對他不甚認識，但那一晚卻令姜濤這個名字引起一遍熱議，亦讓他更為人熟悉，隨之而來，就是現在看到的一個接一個的廣告。

到底只得21歲、2018年透過參加ViuTV「全民造星」奪得冠軍的姜濤，是憑甚麼成為廣告商寵兒?為甚麼連女性護膚品都要找他？

其實不難理解，因為廣告商看中的正是姜濤背後的「姜糖」——他的粉絲，稍有留意的人可能都知道，雖然姜濤年紀輕輕，但他的粉絲群卻有很多都是消費能力很強的中產和媽媽級，她們對偶像的支持程度簡直無話可說，曾經就試過姜濤因推出新歌，粉絲們夾錢在銅鑼灣某商場的電子屏幕大賣廣告來支持偶像。

難怪坊間有一句：姜濤不紅，天理不容！

無追開明星的人或者難以理解，但她們支持偶像更會愛屋及烏，這就正正是廣告商看中姜濤的其中一個賣點，亦解釋了為甚麼有很多明星藝人，廣告都不及這個小伙子。

明星有知名度、形象健康故然重要，但產品賣廣告無非都是想增加銷情，如果代言人背後有一班忠粉，自然對整件事可達到一加一大於二的效果。

姜濤賣護膚品廣告成效如何？當然有讚也有彈，但從留言中可見很多購買力都是衝着姜濤而來，且看看她們說了甚麼：

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又或者，嘗試在Google搜尋器輸入姜濤，立即顯示了380萬則相關文章。可以想想，如果粉絲們經常在搜尋偶像的新聞，而不停看到他所代言的品牌，是否也能對品牌有點幫助，反之一個品牌如果在網上被搜尋，搜尋者同樣因此而會看到代言人，某程度也是一個互補。

所以，不要再問為甚麼又是姜濤了，或者可以反問為甚麼他能如此吸引到一班忠實媽媽級忠實粉絲呢！

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記者：張以正