【新股IPO】騰訊又有份 聯易融科技傳已成功闖關　集資最多78億

騰訊（00700）有份投資的聯易融科技已通過上市聆訊，消息指公司計劃下周一（22日）啟動上市前預路演，計劃集資最多10億元（約77.8億港元）；高盛和中金為聯席保薦人。

已上市中概股首日掛牌表現

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百融雲創6608周五起招股 集資約39億元 入場費16060元，見【下一頁】

成立於2016年的聯易融數科，與同年跟騰訊展開業務合作。公司於上市前獲得多輪股權融資，當中騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打 銀行（香港）亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.20%及3.61%。

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記者：張以正