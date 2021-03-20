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蘋果公司聯合創始人Steve Wozniak：提早接觸AI是件好事

股樓投資 18:08 2021/03/20

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科技發展一日千里，AI運用勢不可擋，尤其這一年多疫情影響住大眾正常生活，網絡世界變得更重要。

蘋果公司聯合創始人Steve Wozniak今日就透過ＶＲ形式，參與了由百度安全和DEF CON主辦的DEF CON CHINA Party，會上Steve Wozniak指出，提早接觸AI是件好事，這是最先進的計算機技術，我們可以做出世界上最不可思議的事情。「但我們要理解，機器學習和大腦不一樣。我們不能完全依賴技術，當你的注意力集中在一張非常小的幻燈片上時，你就不可能看到事情的全貌。」

AI正在改變大眾的生活，Steve Wozniak直言，我們必將在未來與AI同處，但也要意識到它的局限性。「當我寫下第一個程序時，我就在思考大腦與電腦之間的問題。為什麼人類可以用電腦解決很多問題？這並非只是因為電腦的速度。」

Steve Wozniak認為，由於人類思維的局限性，AI和機器學習很有意義。比如，如何設計一根更好的電綫或組件，很明顯，機器學習就是答案，而神經網絡幫了大忙。「我們必須理解，電腦並未像人類一樣生活。AI會不斷學習，但人類的創造力是難以替代的。」

「AI實際上是一種反射，其背後反映的是其創造者的價值觀。我認為AI的價值在於幫助我們去實現人類的目標，為了避免失去平衡，我們應該構建某種審計或可信性機制，保障軟件和算法的透明度，監管部門也應扮演更為重要的角色。」Steve Wozniak說。

Steve Wozniak：提早接觸AI是件好事，盡管AI的智力還無法跟大腦比，但它們很有意義

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記者：張以正

 

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