電子支付越趨普及 4年後正式邁向無現金化？

疫情打擊了各行各業，同時亦令大眾的生活出現轉變，網購愈來愈普及，同時令電子支付模式也愈趨蓬勃。金融服務支付服務商FIS最新數據顯示，新冠疫情促進香港消費者網上購物習慣，讓現金支付逐漸面臨淘汰。



根據《2021年全球支付報告》分析了41個國家當前和未來的支付趨勢，顯示疫情加速了電子錢包的普及化，同時減少了現金在本地銷售點（POS）的使用。同時亦預測香港電子商務市場價值將於未來4年由210億美元增加直至290億美元。

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香港在2020年的現金交易佔店內消費額9%，較2019年下降17%；預計現金結賬的使用率於未來4年將迅速下跌，到2024年其於店內消費的佔比將降至1.6%。此外，2020年信用卡付款仍然是香港人於店內消費的首選，佔總交易額一半以上（56%），預計此趨勢能保持到2024年。



另一方面，在未來4年香港銷售點市場會增長近三分之一（27%），至2360億美元。電子錢包將成為增長最快的店內付款方式；預計到2024年將佔總交易額36%，較2020年上升22%。

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FIS報告又指出，香港的電子商務市場主要由手機購物驅動，預計在未來4年內增長41%，達到290億美元。 2020年最受歡迎的網上付款方式分別是：信用卡（45%）、電子錢包（29%）和銀行轉賬（11%），相信到2024年此情況將有所改變，料電子錢包將取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式，佔總成交額37%。預付卡和充值或延期付款扣賬卡將成為香港增長最快的網上付款方式之一，分別以每年18%和22%的速度增長：預計至2024年，交易額將分別佔整體網上交易6%和3%

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記者：張以正