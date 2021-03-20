【假日好去處】昂坪 360 推復活限定優惠 1折買早鳥小童纜車門票 最平11元玩全日

下月初的復活節長假快將來臨，今年疫情下港人仍未能到外地旅遊，相信不少也趁假期到離島玩一下。昂坪360也特意準備一連串活動，包括於4月2日至11日期間舉辦「尋蛋滋味 360 之尋蛋任務」，完成任務可參加尋蛋任務大抽獎，獎品包括酒店住宿連昂坪纜車門票。另外，由即日起至3月31 日，於昂坪360官網或指定伙伴網站，可優先以1折預購小童門票，並到昂坪市集憑票換取尋蛋工具套裝。

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為慶祝復活節來臨，由即日起至3月31日，凡於昂坪360官網或指定伙伴網站預訂 4 月 2 日至 11 日的指定纜車門票，即可以低至1折購買小童標準或水晶車廂來回纜車門票。現時3至11 歲小童來回纜車門票， 標準車廂原價為110元， 水晶車廂原價為190元，若於以上指定時間在指定地方購買可享1折優惠， 標準車廂及水晶車廂的優惠價分別只需11元及19元。



此外，由即日起於昂坪 360 官方網站或指定伙伴預訂 4 月 2 日至11日期間的「復活節限定折扣優惠」小童門票，即可於昂坪市集憑票換取尋蛋工具套裝，參加「尋蛋任務」主題活動。尋蛋工具套裝包括六隻復活蛋、尋蛋地圖、可愛兔仔耳頭箍、顏色水筆、貼紙連同復活籃。

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玩家只需根據尋蛋地圖上的提示，於昂坪市集不同角落找出五款復活蛋主題圖片，再依照圖案配對貼紙，並正確地貼上復活蛋，完成整個尋蛋旅程後，可到 360 旅遊資訊中心出示五隻復活蛋完成品，並追蹤昂坪 360Facebook 或 Instagram 專頁，即可參加大抽獎一次。獎品非常豐富，包括諾富特東薈城酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪 360 來回纜車水晶車廂門票兩張、任天堂Switch 遊戲機、昂坪 360 來回纜車標準車廂門票兩張等。



同時，昂坪360也 將傳統蛋製食品融入至不同打卡位之中，如將港人最愛小食之一的蛋撻打造成「蛋撻鞦韆」，同時也設有蛋卷搖搖板、少女系復活彩蛋打卡牆等，有不同特色景點，適合不同年紀人士「打卡」留影。

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記者：陳詠妍