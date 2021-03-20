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【新股IPO】滴滴出行傳最快第三季來港上市 目標估值逾600億美元

股樓投資 04:13 2021/03/20

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內地網約車平台滴滴出行有指擬於今年第二季遞交上市申請，並於第三季掛牌；保薦人包括高盛；市傳上市目標估值逾600億美元。

內地媒體引述消息人士指，滴滴內部針對上市一事的保密工作做得極為嚴格，而為滴滴上市服務的普華永道審計團隊在1月進駐公司後，幾乎沒有休息。

百融雲創6608周五起招股 集資約39億元 入場費16060元，見【下一頁】

滴滴出行於2012年創立，經連年併購、融資，股東包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、軟銀和UBER等不同大型機構，但於2018年捲入「順風車事件」，有乘客遭司機殺害，令滴滴出行發展走勢集中以提高安全為主。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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【新股IPO】騰訊又有份 聯易融科技傳已成功闖關　集資最多78億

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