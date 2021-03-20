【新股IPO】二次元社區「B站」嗶哩嗶哩 真正靠甚麼賺錢？

▲ 嗶哩嗶哩現正在香港招股。

中概明星股嗶哩嗶哩 （新上市編號：09626） 正在港招股，「B站」自去年底以來，因股價強勁升勢已成為股市焦點。大眾對嗶哩嗶哩的印象為「二次元」、「動漫」、「年輕人聚集地」，但作為一家上市公司，B站真正靠甚麼賺錢？

嗶哩嗶哩在招股書中將自己介紹為「中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區」，35歲及以下的用戶佔公司月活躍用戶比例超過86%。去年第四季，B站月活用戶達2.02億；若以全年計，平均月活用戶為1.858億，月均付費用戶為1,480萬。

圖解嗶哩嗶哩招股及業績詳情

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

嗶哩嗶哩曾經被稱作「中國的YouTube」，但從公司的收入結構來看，可發現B站存在本質的不同。2020年嗶哩嗶哩的淨營業額達到120億元（人民幣，下同），而當中有40%均由移動遊戲業務貢獻，32%來自增值服務，15.4%來自廣告收入，12.6%來自電商及其他。

嗶哩嗶哩9626孖展升溫 暫錄288.6億、超購38倍【下一頁】

所以B站本質上是一家主營遊戲發行的公司，不過值得留意是，B站的遊戲色彩已逐漸淡化，即使移動遊戲目前依然貢獻嗶哩嗶哩最多收入，但比重已經由2018年的71%，降至2019年的53%，再降至2020年的40%。於此同時，增值服務、廣告、電商業務收入比重均逐年上升。

B站的增值服務主要來自大會員訂閱費、直播頻道內虛擬禮物銷售以及視頻音頻漫畫平台上銷售的付費內容和虛擬物品。電商及其他收入包括線上銷售ACG（動漫遊戲）相關商品和線下表演及活動票務的收入。

嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿去年在B站11周年的演講中曾經表示，B站有3個使命：1）構建屬於用戶的社區、2）為創作者搭建舞台、3）讓中國的動畫與遊戲在世界範圍內受到歡迎，同樣也表明B站未來的發展方向。

騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東 高層擁76%投票權【下一頁】

有內地評論文章形容，「幾乎沒有哪個社區產品能像B站一樣，抓住一代人的精神需求，與其成長步伐保持同步，甚至是超前。」對「明日之星」的追逐，也令嗶哩嗶哩的股價近4個月累升1.3倍。

而嗶哩嗶哩業績的高速增長也勾畫其未來潛力圖景，公司2019年、2020年的營業額分別增長64%、77%至68億、120億。不過，公司真正意義上至今仍未賺錢，2019、2020年分別錄得13億、30億元淨虧損。

嗶哩嗶哩「B站」9626受新世代熱捧 6幅圖看清bilibili在同業間表現【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【Bilibili上市】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩「B站」 今年31歲身家248億

編輯：陳健婷