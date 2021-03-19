【騰訊700】騰訊及太古可口可樂戰略合作 圍繞商品數字化及雲技術

繼阿里巴巴(09988)旗下阿里雲和體育用品商迪卡儂合作後，科網巨頭騰訊(00700)亦和消費企業合作，與太古(00019)旗下的太古可口可樂中國達成戰略合作協議。

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雙方將依托騰訊在社交、雲計算、大數據及人工智能的優勢，以及可口可樂在快速飲料行業的經驗，實現資源互補和融合。雙方將在用戶數字化、商品及渠道數字化，雲技術及企業服務等領域展深度合作，協助太古可口可樂數字化戰略的深度實踐。在商品數字化及用戶數字化方面，太古可口可樂將借助騰訊在消費者端的優勢和優碼數字化解決方案，提升在公私域流量聯動、用戶數據資產累積及掃碼精細化運營等三方面的能力。渠道數字化方面，兩方將共同開發B2B門店小程序等數字化管理工具，協助太古可口可樂提高現有門店資源實力，實現數字化管理等。

太古去年業績顯示，飲料業務盈利按年增加23％至20.7億元，截至去年生產及經銷60個飲料品牌。太古可口可樂表示，在剛過去的1至2月新年和春節銷售旺季，業績按年也取得強勁增長。

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