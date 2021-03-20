【新股IPO】盈滙企業2195周五起招股 一手入場費2828元

本港工程承建商盈滙企業（新上市編號：02195）周五（19日）起至下周三（24日）招股，計劃發售2.5億股，招股價介乎0.5至0.56元，一手5,000股，入場費約2,828元。3月31日掛牌，均富融資為獨家保薦人。

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是次集資所得，其中約63.4%將用於升級施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施；28.3%用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支；8.3%用於進一步加強人手。

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盈滙企業2019年收益按年增加10.7%至3.3億元。截至2020年9月底，收益約2.4億元，按年跌7.2%。基於項目合約，公司在往績記錄期間已完成64宗項目，原合約金額為14.9億元。公司計劃發售2.5億股，集資最多1.4億元。

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記者：張以正