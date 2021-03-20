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【新股IPO】盈滙企業2195周五起招股 一手入場費2828元

股樓投資 03:57 2021/03/20

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本港工程承建商盈滙企業（新上市編號：02195）周五（19日）起至下周三（24日）招股，計劃發售2.5億股，招股價介乎0.5至0.56元，一手5,000股，入場費約2,828元。3月31日掛牌，均富融資為獨家保薦人。

百度截飛  嗶哩嗶哩接力  中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

是次集資所得，其中約63.4%將用於升級施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施；28.3%用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支；8.3%用於進一步加強人手。

嗶哩嗶哩9626招股第二日 暫借出262億元孖展 超額認購34倍，見【下一頁】

盈滙企業2019年收益按年增加10.7%至3.3億元。截至2020年9月底，收益約2.4億元，按年跌7.2%。基於項目合約，公司在往績記錄期間已完成64宗項目，原合約金額為14.9億元。公司計劃發售2.5億股，集資最多1.4億元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

IPO 盈滙企業控股（02195） 港股

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