【新股IPO】嗶哩嗶哩9626招股第二日 暫借出262億元孖展 超額認購34倍

嗶哩嗶哩（新上市編號：09626）踏入招股第二日，綜合多間券商數據，暫時錄得約239億元孖展認購，相當於公開招股部分超額認購38.59倍。另消息指嗶哩嗶哩國際配售部分已錄足額認購。

百融雲創6608周五起招股 集資約39億元 入場費16060元，見【下一頁】

已上市中概股首日掛牌表現

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嗶哩嗶哩是次來港第二上市發行2500萬股，每股上限價為988元，集資最多247億元。嗶哩嗶哩回撥前僅將3%或75萬股用於公開發售，每手20股計，一手入場費19959元。

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記者：張以正