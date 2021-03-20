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【Kidult商機】抗疫在家要解悶　凱知樂創kkplus品牌搶玩具市場商機

商業 11:30 2021/03/20

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新冠肺炎疫情衝突各行業，在香港代理LEGO的凱知樂國際控股 （02122） ，卻在去年9月中，在朗豪坊開設主攻創新潮流及收藏玩具的kkplus。其主席兼行政總裁李澄曜接受專訪時強調

看到機會，一定會投資，我相信團隊的眼光。

李澄曜指初期確實受到影響，但持續不太久，「銷售跌一跌又上返」。他相信很多消費者在家時間長了會覺悶，大人小朋友也想玩「玩具」。尤其具收藏價值的玩具，多了人搜尋購買。

所以，他對kkplus的銷售頗有信心，相信逆市反而是好時機，亦相信香港是合適的起步點。「潮流玩具文化，香港比內地始終快一點。」同時，逆市下，尋找商舖、租金、與品牌商討合作，變得更具彈性。kkplus銷售的玩具，有知名的品牌如Tom and Jerry、中港新設計師的公仔，以及一些具次文化及生活元素的公仔，主打Kidult市場。Kidult是kid（小孩）及adult（成人）的合體，指童心未泯的成年人，仍然熱衷年輕人文化、玩具，在港男女比例相若，並有一定消費力。

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引入Omnichat 　全天候也可做銷售
逆市下網銷愈受歡迎，作為LEGO代理，獲得該品牌同意成立認證網上專門店。但凱知樂主席兼行政總裁李澄曜認為，網銷也不能冷冰冰，要有人與人的接觸。因此，去年第四季嘗試引入Omnichat，將不同社交平台丶即時通訊平台及網站上的查詢集中處理，並透過系統分配給前綫銷售員真人回應，而銷售人員亦可即時查詢庫存。即是說，無論是回答查詢、銷售，也不限於營業時間內進行。

多做生意 助員工提升收入
他解釋，此舉不但有利蒐集顧客意見、購買習慣等數據，更有助提升銷售。舉例，曾有一名客人計劃以萬多元購買聖誕禮物，經銷售員耐心介紹後，客人最後買了10多萬元產品。系統使用了約兩星期，透過此渠道已做了約60萬元生意。

引入新系統，除了有利銷售外，亦有助培訓經驗較淺的員工。管理層可透過銷售員與顧客的對話，了解有何不足或可改善的地方，給予相關培訓或指導。換個角度，該公司雖然為每位員工準備一部工作用的手機，但此舉會否增加員工的工作時間？李澄曜表示，使用後員工反應正面，而系統在疫情下確實有助員工做到更多生意，對他們的收入亦有幫助。

他相信，就算新冠肺炎疫情過後，網銷也會是一種持續趨勢，但並不代表可完全取代實體店。

逛商店是生活的一部分，客人仍然會來。

本報記者：梁巧恩

疫情 玩具 文娛藝術 社交平台 設計 肺炎 朗豪坊 香港 設計師 銷售

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