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【筍盤推介】港島區海景上車盤 落樓下就係港鐵站 收租自住都一流

股樓投資 10:02 2021/03/20

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低息環境持續，最近買家入市步伐明顯有加快現象，而且二手市場開始出現更多買家追價、業主反價，或高價成交；同時，樓價也有反彈跡象，難怪準買家更心急入市。


以下介紹的放盤單位位於西營盤翰林峰，物業由恒基地產（00012）發展，為單幢式分層住宅項目，於2020年1月初入伙，樓齡只有1年多。項目單位的實用面積介乎174至1,258平方呎，間隔由開放式至四房不等，當中以開放式及1房戶為主，而1房戶設有227伙，佔全盤總量約35%。配套設施方面，項目於3樓、39樓及天台設有面積約17,381平方呎雙住客會所，提供包括25米長室外泳池、健身室、宴會廳及派對廳等設施，其中健身室更是24小時開放。

【樓市熱話】居屋龍蟠苑VS私樓淘大花園　想買一房揀邊度好？，詳見【下一頁


最大的賣點，就是交通優勢，項目毗鄰港鐵香港大學站B1出口；同時在皇后大道西、德輔道西有電車及多條巴士、小巴路線，來往港九新界多個地方。生活配套方面，樓盤附近有多間食肆及石塘咀街市，而區內有酒店、郵局及民生商店林立，銀行、商場及超級市場亦一應俱全。


是次介紹的單位於翰林峰2座高層E室，實用面積223平方呎，間隔為開放式，單位於高層，外望海景，業主叫價680萬元，首置人士可承就最高達9成的按揭，屬港島區上車之選。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 翰林峰2座高層 E室 （物業編號: AO93922530）
實用面積： 223平方呎
間隔： 開放式
叫價： 680萬元
賣點：
  • 上車首選 （可承造9成按揭，上車首期只需要68萬元） 
  • 外望優美海景
  • 物業位於西營盤港鐵站旁，交通非常方便 
  • 收租或自住一流
  • 項目設有高級住客會所，包括室外泳池

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3cL9k6s

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【樓市現象】低息期有排未完樓市繼續旺 買家寧追莫缺 周末預約睇樓量連升五周，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 上車盤 商場 大學 恒基地產（00012） 香港大學 西營盤 港鐵 恒基

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