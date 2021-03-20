【筍盤推介】港島區海景上車盤 落樓下就係港鐵站 收租自住都一流

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【玄人‧峰語@iM網欄】時代轉變帶動算命學上的革命
低息環境持續，最近買家入市步伐明顯有加快現象，而且二手市場開始出現更多買家追價、業主反價，或高價成交；同時，樓價也有反彈跡象，難怪準買家更心急入市。
以下介紹的放盤單位位於西營盤翰林峰，物業由恒基地產（00012）發展，為單幢式分層住宅項目，於2020年1月初入伙，樓齡只有1年多。項目單位的實用面積介乎174至1,258平方呎，間隔由開放式至四房不等，當中以開放式及1房戶為主，而1房戶設有227伙，佔全盤總量約35%。配套設施方面，項目於3樓、39樓及天台設有面積約17,381平方呎雙住客會所，提供包括25米長室外泳池、健身室、宴會廳及派對廳等設施，其中健身室更是24小時開放。
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最大的賣點，就是交通優勢，項目毗鄰港鐵香港大學站B1出口；同時在皇后大道西、德輔道西有電車及多條巴士、小巴路線，來往港九新界多個地方。生活配套方面，樓盤附近有多間食肆及石塘咀街市，而區內有酒店、郵局及民生商店林立，銀行、商場及超級市場亦一應俱全。
是次介紹的單位於翰林峰2座高層E室，實用面積223平方呎，間隔為開放式，單位於高層，外望海景，業主叫價680萬元，首置人士可承就最高達9成的按揭，屬港島區上車之選。
以下為單位相片：
放盤詳細資料如下：
|放盤單位:
|翰林峰2座高層 E室 （物業編號: AO93922530）
|實用面積：
|223平方呎
|間隔：
|開放式
|叫價：
|680萬元
|賣點：
|
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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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記者：陳詠妍