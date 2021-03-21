【職場熱話】做侍應人工只得13K 遇麻煩上司每事罵　網民：食飯時間都無即轉工

上班一族被上司責罵、要受氣，本來是平常不過，不過如果遇到一個事無大小都亂罵一通的上司，就不是人人都頂得順。有網民在討論區發帖，指返了一份侍應工約半年，但上司卻小小事都鬧一餐，更連食飯時間也只得5至10分鐘，詢問網友意見應否辭職。

事主慘痛經歷：

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據樓主之後再補充，一直覺得該名上司想調走他，經常捉他錯處來鬧，又成日威脅要調他去其他分店。最近更說要出警告信給樓主，叫樓主小心。

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此帖一出惹來網友激烈反應，紛紛認為事主應立即辭職，不少指出月薪13K待遇已偏低，應立即搵過第二份工，不用日日受上司氣。

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網友回應：

睇頭個段以為你返紀律部隊，13K的工作呢頭唔做, 轉頭都搵得啦

Donki 5天執貨都有13K，我諗佢地都忙到唔可以成日鬧你，再唔係做譚仔，應該都唔止13K

犯法架喎，勞工法例規定1小時食飯，肯肯定佢係恰你岩岩出黎做嘢

估樓主年紀輕無社會經驗先俾人鬧，但其實真係唔使怕，呢d工真係隨便搵到

有啲人欺善怕惡, 你越冧, 佢越蝦你, 你發火鬧佢, 佢以後分分鐘唔敢再大聲鬧你

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記者：李兆明