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【異動股】長實向李嘉誠基金會購入基建項目 穆迪料執行風險低 對信貸評級影響有限

股樓投資 22:12 2021/03/19

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長實集團（01113）昨日公布將以170億元向李嘉誠基金會購入4個基建項目，並會發行3.33億股代價股份支付，每股作價51元；並將以相同作價向公眾股東回購同等數量股份。長實今日升7.2%，報50.45元，成交15.7億元。

【港股追蹤】小米再傳計劃造車 由集團聯合創辦人王川負責  詳情請看[下一頁]

評級機構穆迪估計，有關交易對長實的評級影響有限，因至去年底，集團的現金水平約595億元，加上槓桿水平較低，估計現金水平足以應付交易，並料有關基建業務將會為集團帶來額外而穩定的可持續收入。

穆迪指出，有關收購的執行風險較低，因長實本身已持有其中3個項目的股權，同時亦避免了參與投標過程。完成股份回購後，估計長實經調整後債務及淨資本比率在未來12至18個月，將由14%，升至16%至18%水平，仍於A2評級範圍內。

【大行報告】摩通首予中集安瑞科「增持」評級　認為市場未反映其強大增長潛力  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

評級機構 大行報告 港股 李嘉誠 李嘉誠基金會 長實集團（01113） 回購 收購 異動股 穆迪

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