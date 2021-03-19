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德國「香腸大王」擬40億歐元洽售廠房 傳潛在買家包括萬洲

股樓投資 22:37 2021/03/19

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外電引述知情人士報道，人稱「香腸大王」的億萬富豪Clemens Toennies考慮出售旗下德國最大肉類加工廠，價值料達40億歐元,，即約48億美元或372億港元。消息指，Toennies正評估少數同行的興趣，包括內地的萬洲國際（00288）、美國食品巨企泰森食品（美：TSN）和巴西的JBS SA，Toennies可能會在未來數周內與潛在競標者展開談判。

【異動股】長實向李嘉誠基金會購入基建項目 穆迪料執行風險低 對信貸評級影響有限  詳情請看【下一頁

藍籌之一的萬洲，業務包括低溫肉製品、高溫肉製品和生鮮豬肉的生產、批發及商業零售，集團內地業務主要由旗下的雙匯發展（深：000895）營運。集團於2013年收購史密斯菲爾德（Smithfield）擴大海外業務，在美國及歐洲從事生產及分銷等業務。截至去年首9個月，集團盈利按年升8.5％至8.9億美元，顯示其業務不太受疫情影響。　　

【吉利汽車175】 吉利傳推出 全新電動汽車品牌Zeekr  詳情請看【下一頁

另外，牧原股份（深：002714）董事長秦英林接受內媒專訪時表示，隨著生豬產能恢復，整體豬肉價格將隨之恢復至穩定水平。惟考慮到目前非洲豬瘟
反覆，豬價在短期內或小幅震蕩波動，但整體呈現下降趨勢。

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撰文 : 李尚毅

德國 萬洲國際（00288） 港股

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