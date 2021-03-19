冠華國際漏報9.46億借貸 財匯局展開調查 德勤曾發無保留審計意見

▲ 冠華國際賬目漏報逾9億借貸，財匯局介入調查，包括核數師德勤的審計過程。

財匯局今日公佈，就冠華國際 （00539） 截至2020年3月31日年度賬目及截至2020年9月30日六個月中期賬目財務報表展開查詢，及就德勤會計師事務所對年度賬目的審計展開調查。

冠華國際在今年2月公告，其審計委員會於2月16日接獲德勤於2月11日撰寫的信函，德勤表示於1月接獲有關冠華國際的兩間內地附屬公司的兩份信用報告，該信用報告包括若干尚未償還借貸共9.46億元人民幣，當中「部分」可能並無計入集團的年度賬目及中期賬目內。

德勤是冠華國際年度賬目的核數師，並就其年度帳目發表了無保留審計意見。德勤亦就其中期賬目發表了無保留審閱結論。德勤3月再發出第二封信函表示，根據其分析，只有部分借貸可能未計入年度賬目和中期賬目，似乎不再準確。

財匯局表示，考慮到冠華國際的股份買賣仍在進行，財匯局已就其年度賬目和中期賬目展開查訊， 並就其年度賬目的審計展開調查，以釐清公眾的提問及疑慮，包括對於未記錄的借貸，年度賬目和中期賬目是否以及在何種程度上嚴重錯報，及核數師是否按照相關的審計準則就年度賬目進行了審計。

冠華國際今日收報0.029元，無升跌。

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編輯：陳健婷