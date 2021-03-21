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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】散步7,500步 去中環天星碼頭持下本地農夫

名人薈萃 10:32 2021/03/21

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逢星期三Lunch，Flora Rabbit 會散步去中環天星碼頭既有機農墟支持下本地農夫買有機菜。呢位農夫婆婆好可愛，而Flora Rabbit 鐘意同佢買有機菜唔hard sell又老實。所以同阿婆買有機莱已有一段日子。其他檔口都唔錯㗎！

 

Flora Rabbit 已經同呢位農夫婆婆買左有機菜已大約半年，主要同佢買油麥菜、生菜、羅馬生菜同岩岩買左金盞花。而家買菜時會同婆婆傾計吹下水，上星期婆婆比大份既菜比Flora Rabbit。

 

當有客人同興姐買菜，興姐就會流露出滿足既笑容。

 

婆婆係曾記農場興姐，已種菜30年，種有機菜已15年。只要有人同佢買菜就開心。Flora Rabbit感受到婆婆既簡單既快樂，當有客人同婆婆買菜，婆婆就會流露出滿足既笑容。

 

疫情後，少左客人買菜就唔開心。她收入唔多，但佢話賣到菜就開心，估計是佢的精神支柱！每逢週三，她早上五時就起床，係田中割菜，然後到中環碼頭農墟售賣。一週賣兩天，賣菜的錢僅夠養活她自己。

 

興姐到農墟賣菜，有機菜即日摘，即日賣，從種子發芽到收成，並係有機農墟擺賣，全由她一手包辦。如此花心機種植，每托賣２０元，比超級市場既有機菜。Flora Rabbit 覺得食覺得甜D，而且冇農藥，食得健康!

 

疫情下無乜做運動，舊年分享過在疫情下堅持 每日二十分鐘簡單運動

逢星期三一來一回天星碼頭去有機莱就差唔多兩公里，希望可以keep 到日行7,500 步！

興姐到農墟賣菜，有機菜即日摘，即日賣，從種子發芽到收成，並係中環有機農墟擺賣，全由她一手包辦，每托賣２０元。

Flora Rabbit 散步7,500步去中環天星碼頭持下本地農夫，呢個習慣已差唔多一年，希望可以繼續可以堅持落去!

各位讀者，如果星期三有機會經過中環天星碼頭有機農墟，不妨支持下中環天星碼頭既有機農墟。

 

Flora Rabbit 之前同興姐買左金盞花用熱水沖水飲。

中環有機農墟

中環天星碼頭七號中環農墟

逢星期三11am-6pm

 

 

圖片說明1 當有客人同興姐買菜，興姐就會流露出滿足既笑容。

圖片說明2: 興姐到農墟賣菜，有機菜即日摘，即日賣，從種子發芽到收成，並係中環有機農墟擺賣，全由她一手包辦，每托賣２０元。

 

圖片說明3: Flora Rabbit 之前同興姐買左金盞花用熱水沖水飲。

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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