【公關大娜移@iM網欄】歸零心態迎戰大灣區

闊別從前每周跑深圳吃酸菜魚、喝椰子雞湯，飲奈雪之茶和鹿角巷的飽足假期，經過一年多的思念，食慾仍在煎熬中。大灣區的門戶這麼近，又那麼遠，有人沉迷、有人欲拒還迎，亦有人從不就犯。

如果你對灣區九市的認知僅來自「拾壹城話」，或徘徊於書城、羅湖城、東門市場和世界之窗；又一如說起大灣區公關必離不開樓盤宣傳項目，便過於粗淺了。大灣區總人口約7200萬，多香港近十倍；總面積5.6萬平方公里，是我城的50倍；報紙數量而言，廣東省約67份，彈丸之地的香江竟有22份，傳媒業歷來熙來攘往，熱鬧程度拋離鄰居實不足為奇。

人人都想吃灣區這塊大蛋糕，但不易拿入口，近在咫尺的一小時生活圈，民生文化法制金融未完全相通。惠州與廣州相距僅百餘公里，卻操著廣府話及客家話兩種截然不同的方言，更遑論風俗人情。本地深耕多年的公關業者，即使周身刀，亦要抱著歸零心態，貼地認識毗鄰的9大城市文化、飲食消費習慣及媒體趨勢等。

公關從前「一稿多投」，或開記者會打天下的形式，今時今日已行不通，實體活動停滯，媒體平台多如牛毛，促使公關的思維要本土化，落手落腳精耕細作。如果奢想隔岸指揮交通，終究一日會「炒車」。內地免費的媒體報道買少見少，軟文宣傳大多數屬「有償形式」，亦有個別媒體網開一面，開闢免費園地，讓合作夥伴自行輸送內容刊登。或建立自家的社交平台：微博、微信、抖音、小紅書等，自創內容吸納粉絲。

一個微信是否足以覆蓋全國14億同胞的口味，答案顯而易見「不是」，但又是否須打造52個風格迥異的帳號，以迎合東西南北觀眾的喜好。引用鄧伯伯「摸著石頭過河」智慧，以大灣區作起點，會是理想的北上敲門磚。

中國十大最具影響力的公關公司中，七成屬國際大行，如奧美、愛德曼、萬博宣偉及羅德等，粒粒皆星。小公關不易熬出頭，PR工作表面光鮮，卻暗藏血淚，不單止要「寫得、Talk得、睇得、打得、捱得」，還要浸透於在地的政、商、媒體及社團圈子，廣建人脈關係，創造有血有肉的內容，綿密兼可持續地於不同的平台曝光，才能有機會嶄露頭角。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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