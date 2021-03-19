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【職場熱話】快踏入三十歲關口 猶豫應否轉行 網友熱烈回應

理財智慧 22:01 2021/03/19

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究竟多少歲轉行先合適？近日有網民在討論區發帖，問網民建議轉不轉行好？因為經常跑數和加班，想在三十歲前轉份簡單一點，沒有這麼大壓力的普通文職，同時想加入大公司見識一下。

【職場出路】想轉行做登記護士？ 修讀公大護士課程 可獲政府全額學費資助 名額200個   【下一頁

轉行心路歷程：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

帖文一出引來網民熱議，有網民認為現在轉做文職，收入一定大減，而且可能忙過做銷售，生活圈子應該更窄。有網民問：「你是男定女?要視乎學歷和經驗。現在轉工未必與現在收入一樣，再者你似乎想在工作上找另一半?」「當然不好轉行，轉行目的是為了加人工，你轉行目的是hea一點、減人工」

另有網民建議樓主轉行做保險公司的hotline，有網民說「妳可以試去保險公司做hotline的CS（客戶服務），處理投訴的崗位，不用跑數，只是日日被人鬧，EQ高的話就可以當人唱歌，人工都不錯。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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