【5G】發揮5G潛力　企業應如何看待邊緣運算

借助強大的網絡基礎設施和政府推動5G增長的支援政策，香港已經成為採用和部署5G技術的先驅。截至去年11月，本港政府已批准20項5G補貼計劃的申請，資助其50% 的開支。來到2021年，我們預期5G技術將為各個領域帶來更多商機。

除了提供更快的影片傳輸或更豐富的遊戲體驗，5G技術能夠為企業帶來的優勢遠不止於此。那麼，企業和IT領導者如何充分發揮5G的潛力來實現更佳業務成果呢？邊緣運算可能就是答案。



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邊緣運算好在哪？



支援5G的設備，如聯網汽車和智能建築介面，可以進行大量交易，並產生大量數據，但傳統的集中式數據中心無法處理這些用例。我們日後能否實現這些用例，與我們採用和部署邊緣運算的成功程度息息相關。

邊緣運算能夠促進網絡邊緣的數據收集和處理，因此將數據帶到邊緣能確保更低的延遲和更好的用戶體驗，同時減少使用寶貴的WAN帶寬。對於希望發揮5G真正潛力的企業而言，邊緣運算是一個很有吸引力的方案。

事實上，邊緣運算已被廣泛討論一段時間，但企業仍在摸索如何以商業方式進行邊緣運算。儘管這聽起來容易，但實際卻並非如此。企業要提供邊緣運算就需要依賴電訊行業的發展和無處不在的雲端，而邊緣運算則代表了前所未有的網絡外判程度，這是大多數企業不習慣的。



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如何做出明智的投資



為確保投資成功，希望利用5G（並因而使用邊緣運算）的企業必須闡明並了解5G可釋放的機會。這不僅可以向股東提供充分的理由投資5G，還可以為他們需要考慮的所有因素提供有用的標準。

對邊緣運算的追求通常可來源於對更低延遲和/或帶寬成本管理的需求。某些行業，例如金融交易環境，需要具有快速存儲、訪問和處理數據的能力。小型的電子商務延遲可能會導致數千美元的收入損失，更可能令金融科技交易人士的收入減少數十億美元。在其他情況下，特定的應用程式需要較低的延遲：以醫療可穿戴設備為例，延遲問題可能會影響產品性能並導致嚴重的緊急情況。

部署5G如同任何重大的網絡更改一樣，企業必須承擔一些開支。例如，重新設計應用程式以確保它們可在網絡邊緣運作會非常昂貴，培訓員工和進行必要的基礎架構升級也是如此。認真考慮邊緣運算的企業應該準備預留足夠的預算。

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放遠目光看邊緣

當企業認清將應用程式轉移到邊緣的方式和原因，下一步就是評估邊緣對IT專業人士管理性能的能力有甚麼影響。長久以來，企業已經能夠通過監控集中化或少量數據中心促進所有連接，以管理每個用戶；但在網絡邊緣運行應用程式消除了這一控制點。如果沒有對服務和應用程式狀態基於位置的洞察力，那麼了解網絡邊緣的用戶體驗將是一項挑戰。

同時，採用網絡邊緣服務意味著需要外判管理，這可能減少IT專業人士對應用程式性能的可視性。考慮到用戶對性能的期望甚高以及新技術可能帶來技能差距，可視性減少這一點影響深遠。如果某個應用程式或服務運作的性能不佳，用戶將很快尋找替代方案。

為了實時處理這些性能問題並留住用戶，企業應擴展其現有的網絡監控實踐，否則將錯過新的機遇。邊緣運算對於不透明的網絡基礎架構只是滄海一粟，但是正確的解決方案可以恢復必需的管理和可見性。

長期以來，應用程式性能管理（Application performance management，APM）解決方案都是理解分散網絡和應用程式的有效工具。APM可以顯示特定於用戶位置的性能資料，並授予應用程式或服務所依賴的各個組件的可見性。APM技術通常被周期性地應用，以彌合新的但無法觀察的基礎架構與最終成熟的平台強大的管理和監控界面，兩者之間長達一年的差距。5G加上邊緣就是APM和DevOps監察工具的典型應用場景。

像邊緣運算等這樣的技術進步需要新的考量，但是有效監控網絡的需求仍然與以往一樣重要。對於發生在網絡核心之外的用戶體驗，APM能夠擴展了解並提供一致的用戶體驗。任何移至網絡邊緣的第1層應用程式或服務都應伴隨成熟且靈活的APM解決方案。

對業務和IT領導者而言，確定最合適的方法和工具需要確保它們滿足業務需求。當邊緣運算被視為應用程式平台，它可以消除大量的基礎架構煩惱，成為越來越有吸引力的企業選擇，更可能最終推動企業下一個大事（Next Big Thing）。